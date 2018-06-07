رئيس امتحانات الثانوية العامة يكشف حقيقة تسريب "اللغة الإنجليزية"

كتب-ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن التعامل مع لجان الامتحانات يجري بحيادية تامة، مؤكدًا عدم وجود لجان خاصة لطالب بعينه.

وقال حجازي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، الخميس، أن وزارة التربية والتعليم اختارت رؤساء اللجان المراقبة على الامتحانات بعناية فائقة، نافيًا، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحان اللغة الإنجليزية.

وقال رئيس قطاع التعليم، إنه تواصل مع جهة سيادية، مسئولة عن طباعة الأسئلة، وأكدت أن المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس الامتحان.

يشار إلى أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أسئلة، قالت إنها من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة.