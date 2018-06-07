إبراهيم محلب: 250 مليار جنيه لتنمية وتعمير سيناء

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أعلن المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ورئيس لجنة تنمية وإعمار سيناء، اعتماد خطة لتنمية وتعمير سيناء بتكاليف 250 مليار جنيه.

وأضاف محلب ـ خلال مؤتمر جماهيري في المدينة الشبابية بالعريش، أن غدًا أفضل بكثير بسبب جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية.

ولفت محلب، إلى وضع مخطط استراتيجي لتنمية وتعمير سيناء بمشاركة جميع الوزارات والهيئات، مؤكدًا على أن سيناء بها مقومات تنموية ومواد خام وثروات كثيرة سيتم استغلاها خلال الفترة المقبلة بما يسمح بالتنمية المستدامة.

وأوضح محلب، إنشاء شبكة طرق تربط بين سيناء وباقي محافظات الجمهورية بخلاف الطرق الداخلية والأنفاق التي جرى إنشاؤها أسفل قناة السويس وكوبري السلام، إلى جانب إحلال وتجديد شبكة مياه العريش بتكلفة 886 مليون جنيه، وإنشاء مناطق صناعية ومنطقة حرفية بالعريش، وسوق تجاري، وعدد آخر من المشروعات التنموية.

من جانبه، أوضح اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، دعم القيادة السياسية والوزارات المعنية لجميع مطالب المحافظة والعمل على تحقيقها وتوفير احتياجات أهلها.

وكان المهندس إبراهيم محلب ومرافقوه زاروا مستشفى الشيخ زويد المركزي لمناقشة احتياجات المستشفى من تخصصات وغيرها من الأجهزة والمستلزمات الطبية، ثم حضروا لقاء جماهيريا في مجلس المدينة لعرض مطالب المواطنين والعمل على تحقيقها.

حضر اللقاء، اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية واللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء واللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء، العميد شريف العرايشى رئيس أركان قطاع تأمين شمال سيناء ، أعضاء المجموعة البرلمانية ورؤساء مجالس المدن وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والشبابية والنسائية ومشايخ القبائل والعواقل.