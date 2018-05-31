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رئيس لجنة الانتخابات العمالية: مد باب التصويت حتى أذان المغرب

01:50 م الخميس 31 مايو 2018
رئيس لجنة الانتخابات العمالية: مد باب التصويت حتى أذان المغرب

الديوان العام لوزارة القوى العاملة

كتبت- مروة شوقي:

قال محمد عيسى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات العمالية، ووكيل أول وزارة القوى العاملة، إنه أعطى تعليماته بمد التصويت باللجان الانتخابية على مستوى 13 تصنيفًا نقابيًا، ضمن المرحلة الثانية لانتخابات تشكيلات المنظمات العمالية بالدورة النقابية 2018/2022.

وأضاف عيسى، في تصريحات صحفية، الخميس: "التصويت سيمتد حتى أذان المغرب"، لافتاً إلى أنه أعطى تعليماته لرؤساء اللجان بالسماح للناخبين الذين يأتون بعد الفطار للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف: "القرار جاء نتيجة تأخر بعض اللجان النقابية في فتح أبوابها حتى الساعة 12 ظهرًا، وكان من المقرر فتحها في التاسعة صباحاً".

محمد عيسى الانتخابات النقابية الانتخابات العمالية وزارة القوى العاملة

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