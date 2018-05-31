فتح لجان الانتخابات العمالية بمصانع الحديد والصلب بعد تأخرها 4 ساعات

كتبت-مروة شوقي:

فتحت لجان الحديد والصلب في حلوان، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الثانية للانتخابات العمالية، عقب تأخر فتحها لـ3 ساعات، حيث كان من المفترض فتح أبوابها في التاسعة صباحًا.

وتوافد العاملون على مقار اللجان، والبالغ عددها 8 لجان لاختيار رئيس وأعضاء اللجنة النقابية بالشركة، و8 لجان لاختيار ممثلي مجلس إدارة الشركة.

وتبلغ القوى التصويتية بالشركة نحو 7 آلاف عامل، يختارون من بين 99 مرشحًا للجان النقابية، يتم اختيار 11 منهم، 10 أعضاء، ورئيسا للنقابة، و20 لمجلس الإدارة، يتم اختيار اثنين منهم.

وتجرى انتخابات التشكيلات النقابية العمالية بالمرحلة الثانية للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين في 13 قطاعًا هى (الصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة الإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوي، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم).