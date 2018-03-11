خبير سياحي: توقعات بزيادة الطائرات القادمة لمصر خلال الصيف

كتب ـ يوسف عفيفي:

أشاد سامح عبدالمنعم، عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، وأحد المشاركين في بورصة برلين، بالمشاركة القوية لمصر في معرض بورصة برلين الدولية للسياحة المقامة خلال الفترة من 7 وحتى 11 مارس الجاري، موضحا أن المعرض ممتاز وأفضل من السنوات المضاية بكثير.

وانطلقت فعاليات بورصة برلين الدولية للسياحة، الأربعاء الماضي، وتشارك مصر بجناح كبير يبلغ مساحته 1125 متر مربع، ويضم 100 من شركات السياحة والفنادق والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات السياحة، وغرفة الفنادق، ومصر للطيران.

وأكد عبدالمنعم لمصراوي، السبت، أن هناك توجدا لأكثر من 90% لمنظمي الرحلات السياحية حول العالم، وهناك حالة كبيرة من التفاؤل لموسم الصيف المقبل، وبالتأكيد مردوده سينعكس على الشتاء القادم أيضا.

وأوضح عضو الجمعية العمومية بغرفة شركات السياحة، أن الإمكانيات المتاحة لمصر وجودة المنتج المقدم للسائح ستكون العامل الرئيسي في نجاح موسم الصيف المقبل، وهناك توقعات بزيادة عدد الطائرات القادمة لمصر خلال موسم الصيف.

يذكر أن الوفد المصري المشارك في فعاليات بورصة برلين، كان قد ضم كل من: وزيري الطيران والسياحة ورئيس هيئة تنشيط السياحة ومحافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء ورئيس اتحاد الغرف السياحية، بالإضافة إلى عدد كبير من رؤساء جمعيات المستثمرين السياحيين والغرف السياحية التابعة لاتحاد الغرف.