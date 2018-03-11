15 مشهدا.. لوزيرة السياحة في بورصة برلين.. تعرف عليهم

كتب ـ يوسف عفيفي:

على هامش مشاركتها فى بورصة برلين الدولية للسياحة، عقدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط العديد من المباحثات واللقاءات المكثفة خلال فعاليات البورصة.

وكانت فعاليات بورصة برلين الدولية للسياحة، انطلقت الأربعاء الماضي، وتشارك مصر بجناح كبير يبلغ مساحته 1125 متر مربع، ويضم 100 من شركات السياحة والفنادق والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات السياحة، وغرفة الفنادق، ومصر للطيران.

وافتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الجناح المصري في بورصة برلين الدولية للسياحة، والتي تستمر فعالياتها لمدة 5 أيام، بحضور شريف فتحي وزير الطيران المدني، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، والسفير بدر عبد العاطي سفير مصر بألمانيا.

ويرصد مصراوي 15 مشهدا للوزيرة خلال فعاليات البورصة وهي كالتالي:ـ

1ـ الاتفاق على تنفيذ أول مشروع للسياحة البحرية المشتركة مع قبرص واليونان

2ـ عقد لقاء مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

3ـ شرم الشيخ تستضيف اجتماع لجنة الشرق الأوسط بالمنظمة في مايو المقبل

4ـ منظمة السياحة العالمية تشارك في مشروع تطوير منطقة المنتزه بالاسكندرية

5ـ وزيرة السياحة تلتقى مع اتحاد صانعى السياحة الألماني والرابطة الفيدرالية للسياحة

6ـ وزيرة السياحة تبحث التعاون مع شركات الطيران في برلين

7ـ وزيرة السياحة تبحث التعاون مع أربع وزيرات للسياحة من اليونان والمغرب والاردن وأمريكا

8ـ وزيرة السياحة تلتقي ممثلي البنك الدولي، وبحث تبنى الدولة لبرنامج إصلاح متكامل يضع ضمن أولوياته السياحة كركيزة أساسية للاقتصاد القومي

9ـ لفاء وزيرة السياحة كبار منظمي الرحلات الدولية

10ـ لقاء وزيرة السياحة ممثلي الحكومة الألمانية والبرلمان الألماني

11ـ عقد لقاءات مع وسائل الإعلام الدولية

12ـ عقد لقاء مع وزيرة السياحة الأمريكية لتنشيط الحركة من السوق الأمريكي

13ـ وزيرة السياحة تبحث التعاون مع وزيرات اليونان والمغرب والأردن

14ـ وزيرة السياحة تبحث التعاون مع شركات الطيران في برلين

15ـ المشاط تلتقى مع اتحاد صانعي السياحة الألماني والرابطة الفيدرالية للسياحة

جدير بالذكر أن معرض ITB برلين، واحد من أكبر الأحداث السياحية العالمية، وبلغ عدد الصفقات التي تم توقيعها خلال دورته في العام قبل الماضي ما يقرب من 73 مليار دولار، ووصل عدد الزوار إلى 175 ألفا.