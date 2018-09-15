أسعار الذهب تتراجع في السوق المحلي متأثرة بالانخفاض العالمي

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالسوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستويات الأمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 603 جنيهات مقابل 605 جنيهات بالأمس، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 517 جنيهًا، والجرام عيار 24 إلى نحو 689 جنيهًا، وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 4824 جنيهًا.

وقال نجيب إن أسعار الذهب تراجعت، نتيجة لإغلاق بورصة الأمس على انخفاض في سعر الأوقية.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب بالأمس في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار مقابل اليوان الصيني بعد أن قال تقرير إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مساعديه بالمضي قدما في فرض رسوم جمركية على واردات صينية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1195.21 دولار للأوقية بعدما كان قد سجل أعلى مستوى له منذ 28 أغسطس عند 1212.65 دولار للأوقية يوم الخميس الماضي.