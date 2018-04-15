الحكومة تتوقع زيادة إيراداتها من الضرائب على السجائر إلى 58.5 مليار جنيه

كتبت- هند الشامي:

توقعت الحكومة ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على مبيعات السجائر والتبغ إلى حوالي 58.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

وأظهر مشروع موازنة العام المالي 2018-2019، الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، أن الحكومة تستهدف تحصيل ضرائب بقيمة 56.95 مليار جنيه على السجائر والتبغ المحلي، مقابل 54.2 مليار جنيه متوقعة في العام المالي الجاري، بزيادة 2.75 مليار جنيه.

كما تستهدف أيضا حصيلة ضريبية على السجائر والتبغ المستورد بقيمة تصل إلى 1.574 مليار جنيه، مقابل 500 مليون جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة نحو 1.074 مليار جنيه.

وتتوقع الحكومة إيرادات ضريبية إجمالية خلال العام المالي المقبل 770 مليار جنيه و280 مليون، مقابل توقعات بنحو 624 مليار و198 مليون جنيه في العام المالي الجاري.