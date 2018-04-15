وزيرة التخطيط: 942.2 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة العام المقبل

كتبت - إيمان منصور:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم الأحد، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي المقبل تستهدف استثمارات كلية بقيمة 942.2 مليار جنيه مقابل 646 مليار جنيه في خطة العام الجاري بنسبة زيادة 45.6%.

وأضافت الوزيرة خلال إلقائها بيان الخطة أمام مجلس النواب اليوم، أن الاستثمارات الكلية المستهدفة خلال 2018-2019 تتوزع بين القطاعات السلعية بنسبة 46% منها، والخدمات الإنتاجية بنسبة 24%، والخدمات الاجتماعية بنسبة 30%.

وتصل قيمة الاستثمارات الحكومية المستهدفة خلال العام المقبل إلى 148.5 مليار جنيه منها 95 مليار جنيه مُمَولة من الخزانة العامة بزيادة 46٪ عن القيمةِ المُناظرةِ لعام 17/2018 والبالغة 65 مليار جنيه، بحسب الوزيرة.

وذكرت الوزيرة أن هذه الموارد المالية سوف يُجرى تدبيرُها من خلال إعادة هيكلة الإنفاق العام، وزيادة الإيراداتِ الضريبيةِ، وتحسين كفاءة التحصيلِ، وتنمية مصادر التمويل الذاتي لجهات الإسناد، بالإضافة إلى التوسع في المشروعاتِ القائمةِ على نظامِ "مُشاركة القطاع العام مع القطاع الخاص".

وتتطلب الخطة رفع معدلات الاستثمار من 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري إلى 18% العام المقبل، بحسب الوزيرة، لزيادة معدل النمو إلى 5.8% في 2018-2019 مقابل 5.2% متوقع العام الحالي، وفقا للوزيرة.

وقالت الوزيرة إن الخطة تستهدف تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتتجاوز هذه المعدلات 11٪ في قطاع التشييد والبناء في ضوء استكمال المشروعات القومية الكُبرى التي تنفذها الدولة، كما تصل إلى 10٪ في قطاعي الاتصالات والاستخراجات.