إنفوجرافيك- ما هو دور مصر في مشروع مدينة "نيوم" السعودية؟

كتبت- ياسمين سليم:

كشف مسؤول سعودي، في تصريحات لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن مصر تعهدت بالمشاركة بألف كيلو متر من أراضيها في جنوب سيناء، ضمن مشروع مدينة نيوم السعودية العملاقة.

وفي أكتوبر الماضي، كان قد أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن خطة إنشاء منطقة "نيوم"، التي تمتد لأول مرة بين ثلاث دول هي السعودية ومصر والأردن، باستثمارات تبلغ 500 مليار دولار.

وتقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو متراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.

وخلال الشهر الماضي، بدأت الحكومة السعودية إرساء عقود تطوير منطقة نيوم الاقتصادية، وطلبت من شركات بناء محلية تشييد خمسة قصور هناك.

وبحسب المسؤول السعودي الذي تحدث لرويترز دون ذكر اسمه، فإن المملكة ستقوم بإنشاء 7 نقاط جذب بحرية سياحية ما بين مدن ومشروعات سياحية في نيوم، بالإضافة إلى 50 منتجعًا و4 مدن صغيرة في مشروع سياحي منفصل بالبحر الأحمر، في حين ستركز مصر على تطوير منتجعي شرم الشيخ والغردقة.

وبدأ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، زيارة إلى القاهرة أمس الأحد، تستمر لمدة 3 أيام وقع خلالها مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية.

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