وزيرة الاستثمار تضع حجر أساس حاضنة للمشروعات الصغيرة في الشرقية

كتب - مصطفى عيد:

وضعت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، حجر الأساس لإنشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، بحسب بيان من وزارة الاستثمار.

جاء ذلك في ختام زيارة الوزيرة اليوم إلي الشرقية، ضمن وفد صندوق تحيا مصر الذي ترأس الوزيرة اللجنة التنفيذية له، وذلك ضمن في أول تطبيق لمبادرة "صندوق تحيا مصر في كل محافظة بمصر" والتي يخصص خلالها الصندوق يوما لزيارة كل محافظة من محافظات مصر.

وحضر وضع حجر أساس حاضنة المشروعات الصغيرة خالد سعيد محافظ الشرقية، ومحمد علي يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.