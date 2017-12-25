الذهب مستقر في مصر لليوم الثالث على التوالي.. وهذا سعر الجرام

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الإثنين، لليوم الثالث على التوالي، مع بدء احتفالات أعياد الميلاد.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، اليوم، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم 632 جنيها وهو نفس سعر تعاملات أمس.

وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 542 جنيها خلال تعاملات اليوم، والجرام عيار 24 نحو 722 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5056 جنيها.

وأرجع نادي نجيب، استقرار أسعار الذهب في مصر إلى ثبوت الأسعار العالمية حيث تسجل الأوقية 1274 دولارا، وكذلك ضعف الإقبال على شراء الذهب مع بدء احتفالات أعياد الميلاد والكريسماس.