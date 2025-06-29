من هو مصطفى أشرف المصري الذي رفضه الزمالك واحترف في هولندا؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي فيتيسه الهولندي ضم لاعب خط الوسط المصري مصطفى أشرف مصطفى خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد انتهاء تعاقده مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

أشرف مصطفى والد اللاعب قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن نادي الزمالك فاوضهم لضم نجله خلال الموسم الماضي ولكن الأمور كانت متعثرة بسبب بعض الاختلافات المالية، فيما أعلن الزمالك في وقت لاحق رفضه إتمام الصفقة بسبب مغالاة مالية.

مصطفى أشرف مصري الجنسية لأبوين مصريين يحمل الجنسية الألمانية؛ حيث وُلد و لعب لصفوف منتخبات الشباب قبل أن ينضم للمنتخب المصري الأولمبي في بطولة شرق آسيا تحت قيادة روجيرو ميكالي.

وبدأ مصطفى أشرف ممارسة الكرة بصفوف نادي أس سي راينكامب لمدة سنتين ونصف قبل الانتقال لصفوف نادي إم إس في دويسبورج لمدة عام؛ حيث برزت موهبته لتصله عدة عروض اختار منها نادي مونشنجلادباخ.

خاض اللاعب صاحب الـ21 عاماً الموسم الماضي فترة اختبار بنادي فيتيسه؛ إذ شارك في مباراة ودية أمام فريق فوبرتالر والتي انتهت بأربعة أهداف لكل فريق وترك اللاعب المصري انطباعاً جيدًا خلال اللقاء.

وشارك اللاعب صاحب الـ 21 عاماً مع الفريق الرديف بنادي مونشنجلادباخ في 9 مباريات بالموسم الماضي بدوري المنطقة الغربية ولكنه لم يسجل أو يصنع خلال 133 دقيقة لعب ليرحل في صفقة انتقال حر لناديه الهولندي الجديد.

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