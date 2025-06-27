بيراميدز يحدد مطالبه المادية للاستغناء عن نجم الفريق

كتب- مراسل مصراوي:

حدد نادي بيراميدز مطالبه المادية، في حال رغبته في الاستغناء عن مهاجمه فيستون ماييلي خلال الفترة المقبلة، بعد تألقه رفقة الفريق خلال الموسم الماضي 2024-2025.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "بيراميدز حدد مبلغ 4 مليون دولار، في حال اتخاذ إدارة النادي قرار بالاستغناء عن المهاجم الكونغولي".

وأضاف: "اللاعب يمتلك عرضا من الفتح السعودي ، لكن برقم أقل من الذي حددته إدارة النادي".

واختتم المصدر تصريحاته: "اللاعب قام بتمديد تعاقده مع الفريق لمدة موسم، ما يثار حول نهاية تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم المنقضي أمر غير صحيح".

وشارك النجم الكونغولي مع فريق بيراميدز خلال الموسم الماضي 2024-2025، في 38 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 18 هدفا وصناعة هدفين.

وساهم فيستون ماييلي خلال الموسم الماضي، في تحقيق بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا للرة الأولى في تاريخه.

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