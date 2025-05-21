كتب- مصطفى الجريتلي:

قرر لاعب خط الوسط بصفوف الزمالك، أحمد حمدي، تحمل تكاليف سفره هو وطبيب إلى ألمانيا لتأكيد جاهزيته للعودة مرة أخرى للمشاركة بالمباريات بعد عودته من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

أحمد حمدي كان قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة إياب نهائي النسخة الماضية من الكونفدرالية التي توّج بها الزمالك بعدما فاز بهدف نظيف سجله حمدي نفسه قبل استبداله للإصابة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء، أن حمدي قد تعافى من إصابته من الرباط الصليبي وأنهى برنامجه التأهيلي ولكن ما أخر عودته هو رغبته في التأكد من جاهزيته قبل المشاركة مع الزمالك وهو ما يتحفظ عليه مسؤولي الزمالك.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مسؤولي الزمالك قد أرسلوا التقارير الطبية التي خضع لها حمدي إلى الطبيب المعالج في ألمانيا الذي أكد جاهزيته لذا لا يرون ضرورة لسفر اللاعب وتحمل تكاليف سفريته بعد تأكيد الطبيب في حين يرى حمدي ضرورة أن يخضع للقياسيات أمام الطبيب ذاته ليحسم جاهزيته بصورة تامة.

صاحب الـ27 عاماً كان قد دفع به المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك أيمن الرمادي لمدة 11 دقيقة خلال مباراة بيراميدز بالجولة السادسة من منافسات مجموعة التتويج والتي انتهت بخسارة لاعبي القلعة البيضاء بهدف نظيف.

حمدي كان قد انضم لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الشتوية بالموسم الماضي 2023/24 بعد نهاية تجربته مع نادي مونتريال الكندي إذ ارتدى قميص القلعة البيضاء قبل الإصابة بـ 13 مباراة سجل خلالها هدفين.