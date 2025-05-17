ياو أنور يحرز هدف البنك الأهلي الأول في مرمى النادي الأهلي (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

نجح ياو أنور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، في تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل لفريقه في مرمى النادي الأهلي، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا ببطولة الدوري المصري.

وأحرز أنور هدف تعادل البنك الأهلي في مرمى النادي الأهلي، في الدقيقة الأولى، من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وانتهى الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي أمام نظيره البنك الأهلي، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحال انتهاء اللقاء بهذه النتيجة، سيرفع المارد الأحمر رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 53 في صدارة ترتيب الدوري المصري، فيما يرفع البنك الأهلي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 38 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

ويذكر أن إمام عاشور كان قد سجل الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول بالمباراة.

هو ياو أنــــــــور .. سيد عبد الله يتقمص شخصية نيمار ويخترق دفاع الأهلي ويصنع هدف التعادل للبنك الأهلي

الأهلي 1 : 1 البنك الأهلي pic.twitter.com/vrkipYv8g4 — ON Sport (@ONTimeSports) May 17, 2025

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