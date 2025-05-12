على غرار الصدارة.. صراع الهبوط يشتعل قبل 3 جولات من نهاية الدوري؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تمسك فريق مودرن سبورت بفرصه في البقاء بالدوري الممتاز في الموسم المقبل بعدما خطف تعادلاً قاتلاً بهدفين مقابل هدفين على مستضيفه زد خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة الهروب من الهبوط بالدوري.

نادي مودرن سبورت كان قد تأخر بهدفين نظيفين أمام زد بالشوط الأول سجلهما مصطفى سعد بالدقيقة 14 ومصطفى زيكو بالدقيقة 41 قبل أن ينجح خلال الشوط الثاني في تقليص الفارق بهدف في الدقيقة 55 سجله لاعبه محمد مسعد ثم خطف لاعبه أرنولد هدف التعادل بالدقيقة 90+2.

التعادل جعل فريق مودرن فيوتشر يصعد للمركز الثامن ـ قبل الأخير ـ بالمجموعة برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن الإسماعيلي المتذيل وبفارق نقطتين عن غزل المحلة صاحب المركز السابع قبل ثلاث جولات من النهاية و 4 نقاط عن سموحة صاحب المركز السادس الذي خاض مباراة الجولة السادسة.

وكذلك بفارق بـ (5) نقاط عن الاتحاد السكندري الخامس وإنبي الرابع.

وعلى غرار المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري يشهد النصف الأخر من المسابقة منافسة قوية للهروب من الهبوط مع الوصول للأمتار الأخيرة من سباق الموسم الجاري.

وبحسب نظام الموسم الجاري من الدوري 2024 ــ 2025 يهبط فريقان لدوري المحترفين ويتبقى (9) نقاط محتملة لأي فريق حتى نهاية الموسم مما أشعل المنافسة في ظل امتلاك الجميع فرص البقاء؛ فإذا خسر مودرن سبورت والإسماعيلي في مباراتيهما بالجولة السادسة وفاز غزل المحلة وسموحة فلن يتم حسم الناديين اللذين سيهبطا إلا في الجولة السابعة أو الأخيرة.

ولكن إذ خسر غزل المحلة صاحب المركز السابع وفاز مودرن سبورت والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة السادسة فستشتعل المنافسة أكثر.