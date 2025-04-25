هشام يكن لمصراوي: "أتمنى نهائي مصري في دوري أبطال أفريقيا"

كتبت-هند عواد:

تحدث هشام يكن لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أهمية الجماهير في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بين الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي.

وقال هشام يكن في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "بالتوفيق للأهلي وبيراميدز في نصف النهائي، وأتمنى أن يكون النهائي مصري خالص، والفوز للأفضل".

وأضاف: "كل شيء له مميزاته وعيوبه، لكن الجماهير تمثل دافعا قويا للفريق، فإذا كنت تقاتل بنسبة 100% مع الجماهير ستقاتل بنسبة 150%، يرتفع درجة الأداء لأعلى مستوياته لما يكون فيه جماهير واقفه ورا ناديها".

واختتم هشام يكن: "هدف واحد لصن داونز ممكن يعمل مشكلة، المكسب مطلوب والتركيز مطلوب، يجب التركيز من البداية على التسجيل، لأن صن داونز ليس فريقا سهلا ويمكن أن يسجل وعندها سيتسبب بمشكلة للأهلي".

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

يستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في السابعة مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الأهلي وصن داونز، في جنوب أفريقيا، بالتعادل السلبي، ويحتاج الأهلي لتسجيل هدف مع الحفاظ على نظافة شباكه للتأهل إلى النهائي.

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