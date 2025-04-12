الزمالك ينعى لاعبه السابق إبراهيم شيكا

كتب ـ محمد الميموني:

نعى نادي الزمالك وفاة لاعبه السابق إبراهيم شيكا الذي وافته المنية اليوم السبت.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم، بخالص العزاء لأسرة الراحل وكافة محبيه، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكتبت شقيقة اللاعب عبر حسابه بمنصة إنستجرام عبر Story:"إبراهيم شيكا في ذمة الله".

من هو إبراهيم شيكا

وبدأ إبراهيم شيكا، الذي وُلد في عام 1997، مسيرته بأكاديمية نادي الزمالك؛ إذ تم إطلاق عليه لقب "شيكا" نسبة لنجم الفريق الأول شيكابالا.

اللاعب الراحل الذي كان ينشط في مركز الظهير الأيسر رحل في عامه الـ19 لينضم لصفوف المقاولون العرب ومنه لطلائع الجيش.

ماهو مرض إبراهيم شيكا لاعب الزمالك؟

يعاني "شيكا" من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه.

وهو نوع من السرطان ينشأ على هيئة نمو للخلايا في المستقيم، الذي يوجد في آخر الأمعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات، وفقًا لموقع mayoclinic

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