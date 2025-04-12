موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي الأهلي نظيره بيراميدز اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة التتويج بالدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتقام المباراة في تمام الساعة 7 مساء على ستاد الدفاع الجوي على أن تُنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

ترتيب الأهلي وبيراميدز

ويذكر أن بيراميدز يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة

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