محمد صبحي ينعى إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

كتبت-هند عواد:

نعى محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إبراهيم شيكا ناشيء الأبيض السابق، الذي وافته المنية منذ قليل عن عمر يناهز 28 عاما، إثر معاناته من المرض.

محمد صبحي ينعى إبراهيم شيكا

نشر محمد صبحي خبر وفاة إبراهيم شيكا، عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب".

وفاة إبراهيم شيكا

أعلنت شقيقة إبراهيم شيكا وفاته صباح اليوم السبت، على إثر معاناته من مرض سرطان المستقيم.

وكتبت شقيقة اللاعب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "إبراهيم شيكا في ذمة الله".

ما هو المرض الذي تسبب في وفاة إبراهيم شيكا؟

توفى إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، بعد تدهور حالته خلال الأشهر الماضية، إثر معاناته من مرض السرطان المستقيم، والذي تسبب في فقدانه كثير من الوزن وتغيير ملامح وجهه.

وذكر موقع " mayoclinic"، أن السرطان المستقيم الذي تسبب في وفاة إبراهيم شيكا، نوع ينشأ على هيئة نمو للخلايا في المستقيم، الذي يوجد في آخر الأمعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات.

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