"غيابات قوية".. تشكيل بيراميدز المتوقع لمباراة الأهلي في بطولة الدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم المصرية غدا السبت، إلى ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة الأهلي وبيراميدز، التي أصبحت واحدة من أهم مباريات الكرة المصرية خلال السنوات الماضية.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ومن المتوقع أن يدخل فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، محمد حمدي وعلي جبر

خط الوسط: مهند لاشين، وليد الكرتي، مصطفي فتحي ويوسف أوباما

خط الهجوم: فيستون مايلي وأحمد عاطف قطة

وتشهد قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي غدا، العديد من الغيابات وعلى رأسهم الثلاثي "إبراهيم عادل، رمضان صبحي وبلاتي توريه"، بسبب الإصابة.

,يسعى بيراميدز خلال مباراة الغد، إلى توسيع فارق النقاط مع النادي الأهلي صاحب المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري إلى 7 نقاط بدلا من 4 نقاط.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، فيما يأتي الأهلي في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 39 نقطة.

ويذكر أن المارد الأحمر، كان قد انسحب من مباراته الأخيرة بالدوري المصري أمام الزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس الماضي، نظرا لإسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

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