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"بعد تجديد عقده".. أرقام عمر جابر مع نادي الزمالك

06:31 م الجمعة 14 مارس 2025
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    الزمالك يعلن تجديد عقد عمر جابر
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    تجديد عقد عمر جابر
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    آيسل نديم ونورهان أشرف رفقة عمر جابر من الإعلان عن تصميم قميص الزمالك الجديد
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    عمر جابر وعبد الشافي
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    عمر جابر من الإعلان عن قميص الزمالك
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    عمر جابر والونش
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    عمر جابر لاعب الزمالك
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    عمر جابر مع الجماهير من مباراة السوبر الأفريقي
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    عمر جابر مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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    عمر جابر وفتوح مع منتخب مصر
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    عمر جابر مع منتخب مصر
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    تحية عمر جابر للجماهير
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    عمر جابر من تدريبات الزمالك
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    عمر جابر مع الجماهير من مباراة السوبر الأفريقي_1
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    عمر جابر
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كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي الزمالك اليوم الجمعة، تجديد عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عمر جابر، لمدة موسمين إضافيين، بعقد حتى عام 2027.

ونشر نادي الزمالك عبر حساباته الرسمية المختلفة، على موقع التواصل الاجتماعي:"الولا ولا أهو، ابن النادي أهو، عمر جابر مستمر حتى 2027".

ويعد عمر جابر أحد أبناء نادي الزمالك، الذي خرجوا من قطاع ناشئين الفارس الأبيض، إلى أن أصبح أحد قادة الفريق الأول لكرة القدم في الوقت الحالي.

أرقام عمر جابر مع الزمالك

وتم تصعيد عمر جابر إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمرة الأولى في عام 2010، منذ هذا الوقت شارك اللاعب مع الفريق في 252 مباراة، تمكن خلالهم من 14 مباراة وتقديم 29 تمريرة حاسمة.

وشارك جابر في الموسم الحالي مع الفارس الأبيض في 27 مباراة، لم يتمكن من تسجيل أي هدف واكتفى بتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وخاض جابر، أكثر من تجربة خارج صفوف نادي الزمالك، بينهم تجربتين احتراف خارج مصر، في صفوف بازل السويسري، لوس أنجلوس الأمريكي.

كما أن اللاعب صاحب ال 33 عاما، خاض تجربة رفقة فريق بيراميدز لمدة 4 سنوات، شارك خلالهم مع الفريق في 139 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

وحصد عمر جابر مع نادي الزمالك ب 6 ألقاب مختلفة، بواقع ثلاثة ألقاب لكأس مصر، لقب وحيد لكلا من، الدوري المصري، كأس الكونفدرالية الأفريقية وكأس الوسبر الأفريقي.

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