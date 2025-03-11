من هو محمود بسيوني حكم قمة الزمالك والأهلي؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مهمة قيادة مباراة الزمالك والأهلي لحكم الساحة محمود بسيوني على أن يساعده كلاً من أحمد توفيق طلب وسامي هلهل.

وسيكون حمادة القلاوي، بحسب بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة مساء أمس الإثنين حكماً رابعًا فيما سيكون أحمد الغندور حكماً لـ VAR وسيساعده كلاً من محمد الشناوي وهاني عبدالفتاح.

نتائج الأهلي والزمالك حين يتواجد الحكم محمود بسيوني

يمتلك محمود بسيوني واقعة أثارت الجدل في مباراته الأخيرة التي قادها لفريق الزمالك أمام بيراميدز ضمن منافسات الموسم الجاري والتي انتهت بخسارة لاعبي القلعة البيضاء بثلاثية نظيفة.

فريق بيراميدز حصل بعد مرور 8 دقائق عن ركلة ركنية نفذها لاعبه محمد الشيبي ليبعدها حسام عبدالمجيد لاعب الزمالك من داخل منطقة الجزاء برأسه ولكنها ارتطمت بيد زميله محمود الونش ليطالب لاعبو بيراميدز بركلة جزاء ولكن محمود بسيوني عقب العودة لتقنية الفيديو لم يحتسب ركلة جزاء.

وتعد هذه هي مباراة القمة الأولى التي يديرها محمود بسيوني ولكنه سبق وظهر بـ23 مباراة كان طرفيها الأهلي والزمالك بواقع 12 مباراة كان طرفها الثاني الأهلي و11 مباراة كان طرفها الثاني الزمالك.

ولم يخسر الأهلي في أي مباراة قادها تحكيميًا محمود بسيوني؛ إذ تواجد بـ11 مباراة في بطولة الدوري وواحدة ببطولة الكأس، فيما خسر فريق الزمالك في مباراة واحدة بوجود بسيوني وكانت أمام بيراميدز ببطولة الدوري؛ إذ تواجد بـ 9 مباريات للاعبي القلعة البيضاء في الدوري ومباراتين في الكأس

ولم يشهر الحكم محمود بسيوني أي بطاقة حمراء خلال هذه المباريات سوى مرة واحدة وكانت للاعب الزمالك محمود علاء بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثاني خلال مباراة بيراميدز في الموسم الماضي 2023/2024.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الأهلي عند 09:30 مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج بالموسم الجاري من الدوري 2024/2025.

ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 39 نقطة.