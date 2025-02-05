"صور نفسه بعد صدمة جروس".. ماذا فعل ميشالاك في مران الزمالك؟

كتب- محمد خيري:

كثف نادي الزمالك، مفاوضاته لضم الجزائري عادل بولبينة، لاعب فريق بارادو الجزائري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعمل نادي الزمالك على تدعيم صفوفه بصفقات قوية في الفترة الحالية، وفقا لطلبات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.

وعلم موقع "مصراوي"، من مصدر مطلع، أن نادي الزمالك قدما عرضا رسميا، لضم اللاعب عادل بولبينة، مقابل مليون و200 ألف دولار.

وأوضح المصدر، أن النادي الجزائري، طلب مبلغ 3 ملايين دولار، لحسم الصفقة، وهو ما يراه نادي الزمالك مبلغ كبير، ويتم التفاوض حاليا للوصول لاتفاق مرضي.

وأضاف المصدر، أن نادي الزمالك ربما يرفع عرضه إلى مبلغ مليون ونصف دولار، لحسم الصفقة بشكل رسمي، خلال الساعات المقبلة.

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك، حسم صفقتين حتى الأن بشكل رسمي، حيث تعاقد مع أحمد حسام مدافع فريق الجونة، ومحمود جهاد من نادي فاركو.

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