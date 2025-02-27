أول تعليق من جوزيه بيسيرو بعد تعادل الزمالك مع زد بالدوري

كتب - يوسف محمد:

أعرب البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لنادي الزمالك، عن حزنه بعد تعادل فريقه أمام زد اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال بيسيرو في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "من وجهة نظري مباراة اليوم أمام زد، هى الأفضل لي مع الفريق وأهدرنا العديد من الفرص في المباراة، اللاعبين اعتادوا على طريقة لعبي وهذا أمر يسعدني ولكنني حزين في النهاية بسبب التعادل".

وأضاف: "أعمل كل يوم من أجل العمل على تحسين مستوى لاعبي الفريق، اللاعبين في حالة حزن بسبب غياب الجماهير عن مباراة اليوم، خسارة نقطتين تؤثر على الفريق في سباق الحصول على الدوري وفريق زد سجل هدف لا يستحقه".

وتابع: "لنا ركلة جزاء لم يتم احتسابها في مباراة اليوم، وكان لنا ركلتي جزاء من قبل، في مباراتي بتروجيت والأهلي لم يتم احتسابهما، ولماذا لم يرى حكم الفيديو ركلة الجزاء في مباراة اليوم، مثلما رأى التسلل في هدف الزمالك الملغي".

وأكمل: "لا نتقبل خطأ تجاهل احتساب ركلة جزاء لصالحنا في كل مباراة، وفي حال رأى حكم الفيديو هذه الكرات لحصد الزمالك 6 نقاط إضافية، ولا نريد مساعدة من أحد".

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة، الزمالك أمام نظيره زد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري.

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