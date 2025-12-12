مباريات الأمس
"الأسوأ ونجم المباراة".. محلل أداء فلسطين يوجه هجومًا قويًا ضد الحكم أمين عمر

كتب : مصطفى الجريتلي

05:04 ص 12/12/2025
شن طارق عاشور محلل أداء منتخب فلسطين هجومًا قويًا ضد الحكم المصري لمباراتهم أمام السعودية في كأس العرب أمين عمر.

نتيجة مباراة منتخب فلسطين و السعودية في كأس العرب

وخسر منتخب فلسطين بهدفين مقابل هدف على يد نظيره السعودي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العرب.

وقال عاشور في تصريحات لقناة الكأس، إن لديهم تحفظًا على حكم المباراة أمين عمر، واصفًا إياه بـ "الأسوأ".

وأضاف محلل أداء منتخب فلسطين:"نتحفظ على أداء أطقم التحكيم بالمباريات السابقة ولكن حكم اليوم هو الأسوأ ولم يكن موفقًا في أي قرار.. وخرّب شكل البطولة بعد كل هذا التنظيم".

وأتم عاشور التصريحات بقوله:"حكم اليوم هو نجم المباراة".

