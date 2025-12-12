أحمد ياسر ريان: لم أحصل على فرصة كاملة في الأهلي

شن طارق عاشور محلل أداء منتخب فلسطين هجومًا قويًا ضد الحكم المصري لمباراتهم أمام السعودية في كأس العرب أمين عمر.

وخسر منتخب فلسطين بهدفين مقابل هدف على يد نظيره السعودي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العرب.

وقال عاشور في تصريحات لقناة الكأس، إن لديهم تحفظًا على حكم المباراة أمين عمر، واصفًا إياه بـ "الأسوأ".

وأضاف محلل أداء منتخب فلسطين:"نتحفظ على أداء أطقم التحكيم بالمباريات السابقة ولكن حكم اليوم هو الأسوأ ولم يكن موفقًا في أي قرار.. وخرّب شكل البطولة بعد كل هذا التنظيم".

وأتم عاشور التصريحات بقوله:"حكم اليوم هو نجم المباراة".

