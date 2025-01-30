"بعد تعرضه للإغماء خلال المباراة".. النصر يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمدربه

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كتب - يوسف محمد:

كشف فريق النصر القاهري تفاصيل الحالة الصحية للمدير الفني للفريق شريف الخشاب، بعد تعرضه لأزمة صحية وسقوطه على أرضية الملعب، خلال مباراة فريقه أمام الشرقية للدخان، في دوري القسم الثاني المصري.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن شريف الخشاب المدير الفني للفريق غادر مستشفى هليوبوليس بعد الاطمئنان على حالته الصحية وإجراء الفحوصات اللازمة.

وأشارت الصفحة الخاصة، أن تعرض لحالة إجهاد شديدة بعد أن تعرض للإغماء أثناء مباراة فريقه مع الشرقية ومن المقرر أن يخضع للراحة في منزله لفترة قصيرة.

ويذكر أن الخشاب كان تعرض لحالة إغماء، في الدقائق الأخيرة من مباراة فريق أمام الشرقية للدخان اليوم.

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