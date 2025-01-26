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"كل مرة عار".. مدرب بيراميدز ينفعل بعد طرد أحمد توفيق (فيديو)

08:23 م الأحد 26 يناير 2025

كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز

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كتب - محمد القرش:

تصوير - عمر سلامة:

شهد الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الممتاز، حالة تحكيمية جدلية.

وفي الدقيقة 41 إشهار حكم الساحة محمود البنا بطاقة حمراء للاعب بيراميدز، أحمد توفيق، مع تدخل قوي مع كريم الدبيس الظهير الأيسر للأهلي.

وأدت البطاقة الحمراء إلى غضب للمدرب الكرواتي، كرونوسلاف يورشيتش، حيث يستكمل الفريق السماوي المباراة بـ10 لاعبين.

ورصدت عدسة "مصراوي" المتواجدة في أرض ملعب استاد القاهرة المدرب الكرواتي وهو يقول "Every time shame" (كل مرة عار) أثناء دخوله إلى غرفة تبديل الملابس بعد انتهاء الشوط الأول.

وكان انتهى الشوط الأول من المباراة المثيرة بتقدم بيراميدز بهدف نظيف، سجله رامي ربيعة في مرماه بالدقيقة 18.

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