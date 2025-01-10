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طاهر محمد يتحدث عن الفارق بين الثلاثي عبد الحفيظ وبيبو ورمضان في إدارة الكرة بالأهلي

12:16 ص الجمعة 10 يناير 2025
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    طاهر محمد طاهر
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    سيد عبد الحفيظ في عزاء والدة الحضري
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    خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي
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    خالد بيبو
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    خالد بيبو
  • عرض 25 صورة
    خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي
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    خالد بيبو
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    خالد بيبو
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    محمد رمضان مدير الكرة بالأهلي
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كتب - يوسف محمد:

تحدث طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفرق بين الثلاثي سيد عبد الحفيظ، خالد بيبو ومحمد رمضان، في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وقال طاهر في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "النادي الأهلي يسير بنظام مهما اختلف اسم مدير الكرة، ولكن في النهاية كل شخص له مدرسته الخاصة".

وأضاف: "أهم ما يميز سيد عبد الحفيظ، هو الانضباط والالتزام وله مدرسته الخاصة".

وتابع: "خالد بيبو يؤكد دائمًا، على التركيز في الملعب فقط و ضرورة عدم الاحتكاك مع الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي أيضًا".

وواصل: "الكابتن محمد رمضان دائم الحديث مع اللاعبين وهذا أكثر ما يحببني فيه، بجانب جلساته الدائمه مع اللاعبين، مثلما كان يفعل سيد عبد الحفيظ وعلى الرغم من أن سيد عبد الحفيظ لم يكمل عام مع الفريق إلا أنني أشعر بكلامه معنا وهو مختلف عن الثنائي سيد عبد الحفيظ وخالد بيبو".

واختتم طاهر تصريحاته: "في النهاية استفدت من التعامل مع الثلاثة، مدرسة الكابتن محمد رمضان تعجبي ولكنه ما زال في البدايات".

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