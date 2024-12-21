محمد الشناوي: ننتظر مباراة شباب بلوزداد لمصالحة الجماهير

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كتب ـ رمضان حسن:

قال حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الشناوي، إنه ينتظرون مباراتهم أمام شباب بلوزداد الجزائري لمصالحة الجماهير بعد الخسارة أمام باتشوكا المكسيكي بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وأضاف الشناوي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم الجمعة:"نحن في انتظار المباراة لنصالح الجماهير، ونفكر في حصد اللقب وكذلك نفكر في الفوز بكل المباريات القادمة".

وأضاف حارس مرمى الأهلي: "قدمنا مباراة جيدة أمام باتشوكا على مدار 120 دقيقة لكننا لم نوفق في ركلات الترجيح، كان حلمنا أن نُسعد جماهير الأهلي لكننا نحزن مثل الجمهور تمامًا".

وعن الحضور الجماهيري في مباراة بلوزداد قال: "جمهور الأهلي لا يتخلى عن فريقه عندما يحتاج له، وجميعنا نقف معا في صف واحد لنعود مرة أخرى للطريق الصحيح".

وبخصوص إصابته قال: "تعرضت لكدمة خفيفة في الكتف لكنني شاركت في المران ومتواجد في المعسكر بشكل طبيعي، مواجهة الغد أمام فريق محترم وهدفنا تصدر المجموعة ونفكر في أنفسنا فقط".

وأتم الشناوي تصريحاته بقوله: "هدفنا حصد لقب دوري الأبطال للعب في الإنتركونتننتال مجددًا بجانب أننا نستعد لكأس العالم للأندية في يونيو المقبل لابد أن نتعلم مما حدث ونعد الجماهير بأن القادم أفضل".

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