"كلمة برة غير مقبولة".. الشيشيني ينتقد تصرف حكم مباراة الزمالك
كتبت-هند عواد:
انتقد سامي الشيشيني مدير الكرة في البنك الأهلي، تصرف محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك، أثناء طرد مدرب الأخير طارق مصطفى.
وقال الشيشيني في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لم يعجبني أسلوب محمد عادل حكم اللقاء، أسلوبه لم يكن لائقا، كان هناك اعتراضات لكنها لم ترتق للطرد".
وأضاف: "وكلمة "برة برة" لطارق غير مقبولة، وتفاجأنا بهذا القرار، نواجه فرق السوبر المصري الأربعة في أول 5 جولات، و جدولنا صعب للغاية".
وفاز الزمالك على البنك الأهلي، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.
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