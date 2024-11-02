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"كلمة برة غير مقبولة".. الشيشيني ينتقد تصرف حكم مباراة الزمالك

11:52 ص السبت 02 نوفمبر 2024

سامي الشيشيني

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كتبت-هند عواد:

انتقد سامي الشيشيني مدير الكرة في البنك الأهلي، تصرف محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك، أثناء طرد مدرب الأخير طارق مصطفى.

وقال الشيشيني في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "لم يعجبني أسلوب محمد عادل حكم اللقاء، أسلوبه لم يكن لائقا، كان هناك اعتراضات لكنها لم ترتق للطرد".

وأضاف: "وكلمة "برة برة" لطارق غير مقبولة، وتفاجأنا بهذا القرار، نواجه فرق السوبر المصري الأربعة في أول 5 جولات، و جدولنا صعب للغاية".

وفاز الزمالك على البنك الأهلي، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

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سامي الشيشيني مدير الكرة في البنك الأهلي حكم مباراة الزمالك
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