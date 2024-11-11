إعلامي يكشف رد كولر على العرض السعودي

كتب ـ محمد الميموني:

كشف الإعلامي محمد الليثي، مقدم برنامج "الهدف" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، موقف مارسيل كولر من العرض السعودي المقدم له.

وقال الليثي في تصريحات إذاعية عبر "أون تايم سبورت": "دينو ليبرتي وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر، أبلغه بأكثر من عرض من الدوري السعودي".

وأضاف: "العروض المقدمة لكولر مقابل مبالغ مالية كبيرة للغاية تزيد عن 6 أضعاف ما يحصل عليه السويسري في الأهلي".

واختتم: "رفض مارسيل كولر العروض المقدمة من الدوري السعودي، التي وصلت له للعمل هناك خلال الفترة المقبلة".

الجدير بالذكر أن السويسري مارسيل كولر توج بالسوبر المصري على حساب الزمالك بركلات الترجيح 7/6، ثم عاد للتتويج بكأس الثلاث قارات أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ

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