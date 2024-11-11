بعد تصريحات رضا عبد العال.. أرقام عمر مرموش مع منتخب مصر الوطني

كتب ـ محمد الميموني:

يترقب الكثير من عشاق الكرة المصرية مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويسعى عمر مرموش نجم منتخب مصر وفرانكفورت الألماني، على تألقه مع المنتخب لخوض مباراتي كاب فيردي، وبتسوانا من ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم.

ولعب مرموش مع المنتخب الوطني 34 مباراة بجميع المسابقات، سجل 6 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

الجدير بالذكر أن عمر مرموش ومصطفي محمد، يصلان لمعسكر منتخب مصر اليوم الإثنين 11 نوفمبر، استعدادًا لمباراتى كاب فيردي وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان قد انتقد رضا عبد العال، اداء عمر مرموش مع منتخب مصر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، يمكنك الإطلاع عليها من خلال الروابط التالية:

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