"اللاعب الذي لا يكبر".. طلب خاص من النصر الليبي لرئيس الزمالك بشأن شيكابالا

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كتب- محمد خيري:

تحدث عبد الرحمن زيد، رئيس نادي النصر الليبي، عن مواجهة الزمالك وديا، في مهرجان اعتزال خالد حسين، وضرورة مشاركة محمود عبدالرازق شيكابالا، مع الأبيض.

وقال "زيد" في تصريحات عبر قناة "الزمالك": ""أشكر نادي الزمالك على تلبية دعوتنا ونقوم بعدة ترتيبات لاستقباله بالشكل الأمثل، خاصة وأنه يتمتع بشعبية كبيرة في ليبيا سواء بين الليبيين أو الجالية المصرية هنا، وشيكابالا أحد رموز النادي الأبيض".

أكمل: "تواصلنا مع حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء لكي يكون شيكابالا موجودا، نحن نسميه اللاعب الذي لا يكبر".

وأتم تصريحاته: "المباراة أمام نادي الزمالك، ستكون احتفالية وسيتخللها تكريم لبعض الشخصيات من الناديين".

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