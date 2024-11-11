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قفشة يحتفل بعيد ميلاد نجله بهذه الكلمات (صورة)

02:08 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
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كتب ـ محمد الميموني:

حرص محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، على الاحتفال بعيد ميلاد نجله مع متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر قفشه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، اليوم الإثنين 11 نوفمبر، صورة برفقة نجله وعلق عليها: "كل سنة وانت طيب يا حبيب قلبي ربنا يخليك ليا واشوفك أحسن واحد في الدنيا".

جدير بالذكر أن محمد مجدي قفشة توج، مؤخرا مع فريق الأهلي، بكأس آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي، على حساب نظيره العين الإماراتي، بعد الفوز عليه بنتيجة (3\0).

محمد مجدي قفشة عيد ميلاد نجل قفشة لاعب النادي الأهلي
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