رضا عبد العال: مرموش بيلعب في فريق على قده.. وعايزين نشوف الحاجات ديه عندنا

كتب ـ محمد الميموني:

علق لاعب الأهلي السابق، رضا عبد العال، على أداء عمر مرموش مع منتخب مصر من ناحية تسجيل الأهداف منذ انضمامه.

وقال رضا عبد العال في تصريحات "لمصراوي": "مرموش لو لاعب كويس كان لعب في أندية قمة الدوري الألماني، وربنا يوفقه".

وأضاف: "بس لما يجيلنا في المنتخب عاوزين نشوف حاجة من الحاجات دي هنا، ده بيلعب في ألمانيا مع فريق على قده".

وواصل: "احنا مستنين مرموش يحط فاول زي ده ولا حاجه مع المنتخب ولو (ألشة) أو يعمل ترقيصة حلوة، هنطلع نقول بدأت تشتغل".

واختتم رضا عبد العال: "محدش كلمني عن اداء محمد صلاح يعني، اشمعني مرموش انا مش فاهم؟، كلمني عن مرموش لما يعمل إنجاز كبير زي (الهرم) صلاح، ساعتها هنطلع نقول عمل انجاز مش فاول من قدام الـ18".

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