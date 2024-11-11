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حبس رئيس نادي تركي سابق 3 سنوات بسبب الاعتداء الوحشي.. ماذا حدث؟

01:48 م الإثنين 11 نوفمبر 2024
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    واقعة اعتداء على الحكم أوموت ميلر (4)
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وكالات:

حُكم على الرئيس السابق لنادي أنقرة غوجو، فاروق كوكا، بالسجن بعد اعتدائه على حكم في إحدى المباريات.

ووفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية، فإن فاروق كوكا صُدر ضده حكم بالحبس 3 سنوات و7 أشهر بتهمة الاعتداء الجسدي المتعمد.

وحُكم على فاروق كوكا بالسجن لمدة 6 أشهر بتهمة التهديد أيضًا، بالإضافة إلى السجن لمدة 5 أشهر أخرى مع إيقاف التنفيذ لارتكابه جريمة أخرى.

وجاء ذلك بسبب قيام رئيس نادي أنقرة بالاعتداء على الحكم خليل أوموت ميلر باللكمات في وجهه، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام ريزيسبور في شهر ديسمبر 2023.

وتقدم رئيس النادي بالاستقالة من منصبه، بعد إيقافه مدى الحياة من قبل الاتحاد التركي لكرة القدم.

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فاروق كوكا ئيس نادي أنقرة عتداء على حكم لحكم خليل أوموت ميلر
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