"بينهم طاهر وعبد المجيد".. ماذا قدم الرباعي الجديد مع أنديتهم قبل

كتب- محمد الميموني:

علق رضا عبد العال على تألق عمر مرموش في الدوري الألماني، من ناحية صناعة وتسجيل الأهداف.

وقال عبد العال في تصريحات خاصة لمصراوي: "ربنا يوفقه وأنا مالي عاوزين نشوف الحاجات دي هنا، ده فاول قدام الـ 18، وإيه يعني هدف حلو؟، واحد ربنا ظابط رجله وخلاص، أومال نقول إيه عن صلاح؟، لعب مع منتخب مصر 180 دقيقة، بيقلش في منطقة الـ 18، مبيعرفش يرقص، هناك اللعب مفتوح، وبعدين الفاولات تمام ماشي".

وأضاف: "الماتش الأولاني كان بيشوط في الحيطة، الناس مش فاهمه، متكلمونيش تاني عليه، كلموني عن صلاح الهرم، دي حملة ، عاوزين ينزلوا صلاح ويطعلوا عمر مرموش مكانه، تلات أربع الناس بتشجع بضهرها".

يذكر أن عمر مرموش شارك في 10 مباريات مع فريقه آينتراخت في الدوري الألماني أحرز 11 هدفا وصنع 7 آخرين.