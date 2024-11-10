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"وإيه يعني ده مبيعرفش يرقّص".. أول تعليق من رضا عبد العال على تألق عمر مرموش

08:55 م الأحد 10 نوفمبر 2024
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني
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    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
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    عمر مرموش (1)
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    عمر مرموش (3)
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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    احتفال عمر مرموش بالقناع (3)_7
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    عمر مرموش
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    احتفال عمر مرموش بهدفه في بروسيا مونشنجلادباخ
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش
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كتب- محمد الميموني:

علق رضا عبد العال على تألق عمر مرموش في الدوري الألماني، من ناحية صناعة وتسجيل الأهداف.

وقال عبد العال في تصريحات خاصة لمصراوي: "ربنا يوفقه وأنا مالي عاوزين نشوف الحاجات دي هنا، ده فاول قدام الـ 18، وإيه يعني هدف حلو؟، واحد ربنا ظابط رجله وخلاص، أومال نقول إيه عن صلاح؟، لعب مع منتخب مصر 180 دقيقة، بيقلش في منطقة الـ 18، مبيعرفش يرقص، هناك اللعب مفتوح، وبعدين الفاولات تمام ماشي".

وأضاف: "الماتش الأولاني كان بيشوط في الحيطة، الناس مش فاهمه، متكلمونيش تاني عليه، كلموني عن صلاح الهرم، دي حملة ، عاوزين ينزلوا صلاح ويطعلوا عمر مرموش مكانه، تلات أربع الناس بتشجع بضهرها".

يذكر أن عمر مرموش شارك في 10 مباريات مع فريقه آينتراخت في الدوري الألماني أحرز 11 هدفا وصنع 7 آخرين.

عمر مرموش رضا عبد العال آينتراخت الدوري الألماني منتخب مصر محمد صلاح
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