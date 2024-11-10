شاهد.. هدف عمر مرموش في مرمى شتوتجارت بالدوري الألماني

كتب ـ محمد الميموني:

سجل نجم منتخب مصر وشتوتجارت عمر مرموش الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الـ 62 من عمر مباراة شتوتجارت.

والتقى فرانكفورت ضد نظيره شتوتجارت اليوم الأحد 10 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الألماني الممتاز موسم 2024/25.

والجدير بالذكر أن عمر مرموش أول هدافى الدوري الألماني برصيد 11 هدفا متساويًا مع هاري كين الإنجليزي بنفس رصيد الأهداف.