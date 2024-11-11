أول تعليق من حسين الشحات على ركلة جزاء شيكابالا المهدرة في مباراة السوبر

كتب - محمد القرش:



علق حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ركلة جزاء محمود عبد الرازق شيكابالا المهدرة، في نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي والتي ساهمت في تتويج المارد الأحمر باللقب.



وقال الشحات في تصريحات، عبر قناة "الأهلي": "كان لدينا ثقة كبيرة ويقين بالله، أننا هنكسب مباراة نهائي كأس السوبر المصري".



وأضاف: "في آخر ضربة جزاء التي قام بتسديدها محمود شيكابالا وفي حال تمكن من تسجيلها، سنخسر البطولة إلا أننا تمسكنا وكان لدينا ثقة في الفوز".



وتابع: "خلال تسديد شيكابالا لركلة الجزاء، تحدثنا مع بعض وقلنا منسبش إيد بعض وإن شاء الله هنكسب".



واختتم الشحات تصريحاته: "السولية قال خلال المباراة، إن شاء الله الشناوي هيصد وبالفعل الشناوي تعامل معها بهدوء وذكاء والحمد لله كسبنا".



وكان الأهلي تمكن من التتويج ببطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب نظيره الزمالك في المباراة النهائية، بركلات الترجيح.