الأهلي يفوز بثلاثية على العين الإماراتي في كأس إنتر كونتيننتال

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

متابعة ـ مصطفى الجريتلي

فاز الأهلي بثلاثية نظيفة على نظيره العين الإماراتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء ضمن كأس إنتر كونتيننتال.

وسجل ثلاثية فريق الأهلي كل من: وسام أبو علي بالدقيقة 32، إمام عاشور بالدقيقة 55، محمد مجدي "أفشة" بالدقيقة 90+2 من ركلة جزاء.



ويستعد الأهلي لخوض كأس التحدي في الجولة السابقة بمواجهة الفائز من ديربي الأمريكيتين، بين بطل الجنوبية والشمالية.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

واصل فريق الأهلي الضغط خلال الدقائق الأولى من اللقاء وهو الضغط الذي كان سيسفر عن هدف بالدقيقة 7 بعدما أرسل لاعبه وسام أبو علي كرة لحسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليسددها الأخير ولكن تصدى لها حارس المرمى.

عاد حارس مرمى العين للتألق من جديد بالتصدي لتسديدة رامي ربيعة بالدقيقة 8 ويبعدها لركنية.

وطالب لاعبو الأهلي بالدقيقة 16 باحتساب ركلة جزاء ولكن الحكم أمر باستمرار المباراة.

وتصدى دفاع فريق العين بالدقيقة 24 لكرة قوية سددها إمام عاشور لتخرج إلى ركنية.

وقص وسام أبو علي شريط التسجيل بعد مرور 32 دقيقة مستغلاً خطأ المدافع نادر يحيى.

وكاد إمام عاشور يضيف الهدف الثاني لفريق الأهلي بالدقيقة 48 حين سقطت الكرة أمامه بحدود منطقة جزاء العين الإماراتي ليُسدد كرة بعيدة عن المرمى.

عزز إمام عاشور تقدم الأهلي بهدف ثانِ بالدقيقة 55 بعدما وصلت كرة عرضية سددها بالشباك مباشرة.

وتصدى حارس مرمى العين خالد عيسى بالدقيقة 67 لتسديدة قوية من إمام عاشور.

وعاد حارس مرمى العين خالد عيسى بالدقيقة التالية للتصدي لكرة سددها وسام أبو علي بكعبه. وتوقف اللعب بالدقيقة 70 لعلاج ياسر إبراهيم بعد سقوطه على أرضية الملعب.

وسدد حسين الشحات كرة في الدقيقة 73 ولكن ارتطمت في الدفاع.

وحصل فريق الأهلي على ركلة جزاء بعد عرقلة لاعبه عمر كمال عبدالواحد داخل منطقة جزاء العين سددها اللاعب محمد مجدي "أفشة" بالدقيقة 90+2.