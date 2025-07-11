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حارسة أتلتيكو مدريد السابق تنتقل إلى الدوري السعودي

01:57 م الجمعة 11 يوليه 2025
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    نويليا بيريز حارسة أتلتيكو مدريد السابقة والهلال الحالية (6)
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    نويليا بيريز حارسة أتلتيكو مدريد السابقة والهلال الحالية (3)
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    نويليا بيريز حارسة أتلتيكو مدريد السابقة والهلال الحالية (2)
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    نويليا بيريز حارسة أتلتيكو مدريد السابقة والهلال الحالية (1)
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    نويليا بيريز حارسة أتلتيكو مدريد السابقة والهلال الحالية (5)
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    نويليا بيريز حارسة أتلتيكو مدريد السابقة والهلال الحالية (4)
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كتبت-هند عواد:

أعلن الهلال السعودي، التعاقد مع الإسبانية نويليا بيريز حارسة مرمى أتلتيكو مدريد السابق، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالموسم المقبل.

من هي نويليا بيريز؟

نويليا بيريز صاحبة الـ31 عاما، بدأت مسيرتها في كرة القدم عام 2011، في الفريق الثاني لأتلتيكو مدريد، قبل أن تلعب مع الفريق الأول عام 2013، واستمرت مع الإسباني حتى عام 2016.

ورحلت نويليا بيريز عن أتلتيكو مدريد بعد ما يقرب من 5 سنوات، وبعدها انضمت للأندية التالية: جراناديلا الإسباني، إشبيلية، مالقة، ريال بيتيس، قبل أن تنتقل إلى الدوري البلجيكي وبالتحديد إلى فريق أود هيفرلي لوفن.

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