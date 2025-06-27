مباراة بين منتخب سويسرا للسيدات وفريق ولاد تشعل السوشيال ميديا

كتبت-هند عواد:

أثارت مباراة بين منتخب سويسرا للسيدات وفريق ولاد يبلغون من العمر 14 عاما، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن منتخب سويسرا الذي يضم أكثر لاعبة كرة قدم جاذبية في العالم، خسر من فريق ولاد بنتيجة 7-1، قبل بطولة أوروبا

وخسر المنتخب السويسري للسيدات من فريق إف سي لوزيرن تحت 15 عامًا في مباراة ودية بنتيجة 7-1، وذلك استعدادًا لاستضافة بطولة أوروبا الشهر المقبل.

وكانت أليشا ليمان، التي كانت تُعرف بـ"لاعبة كرة القدم الأكثر جاذبية في العالم"، جزءًا من الفريق الذي تقدم بهدف عن طريق ألايا بيلجريم قبل أن يستقبل سبعة أهداف متتالية لفريق الشباب.

وانتشر مقطع فيديو للمباراة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق 70 ألف مشاهدة على تطبيق تيك توك قبل أن يتم حذفه، ووفقا للصحيفة المذكورة أعلاه.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد السويسري لكرة القدم سفين ميكوسيه لصحيفة بليك: "ليس من غير المألوف في كرة القدم النسائية التنافس ضد فرق الناشئين، الهدف هو إضفاء طابع تنافسي معين، وينصب التركيز خلال هذه المرحلة من الإعداد على الجانب البدني. وبغض النظر عن النتيجة، فإن هذه المباريات التدريبية تُشبه إلى حد كبير مبارياتنا الدولية من حيث الشدة والمسافة".

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