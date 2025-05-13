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"يضم محترفين مصريين".. إيقاف النشاط الكروي في ليبيا بسبب اشتباكات طرابلس

02:33 م الثلاثاء 13 مايو 2025
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    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس (3)
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    حسام البدري مديرا فنيا لنادي أهلي طرابلس (1)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالدوري الليبي، عن إيقاف مباريات جميع المسابقات التي تشرف عليها اللجنة بالمنطقة الثانية (المنطقة الغربية) إلى حين إشعار آخر بسبب الأحداث الجاري.

وكانت العاصمة طرابلس شهدت مساء أمس الإثنين، اشتباكات متقطعة في عدة مناطق، إثر مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبدالغني الككلي، المعروف بلقب "أغنيوة"، في ظروف لم تتضح تفاصيلها حتى الآن.

ويشهد الموسم الحالي من الدوري الليبي تواجد مدربين ولاعبين مصريين على رأسهم المدير الفني حسام البدري والمدير الرياضي هادي خشبة بنادي أهلي طرابلس، بجانب عدد من اللاعبين أبرزهم محمود عبدالمنعم "كهربا" بالاتحاد، أحمد ياسر مع فريق التحدي بجانب رباعي فريق المجد الليبي: عمرو موسي، علي فتحي، محمد بازوكا وعمر السعيد.

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اشتباكات طرابلس الدوري الليبي حسام البدري محمود عبدالمنعم كهربا
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