أشرف بن شرقي يحصد أولى جوائزه مع النادي الأهلي

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كتب - محمد القرش:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن فوز لاعب الأهلي، أشرف بن شرقي، بجائزة أفضل هدف في الجولة 15 بالدوري الممتاز.

وجاء هدف بن شرقي في مرمى حارس الزمالك، محمد عواد، بعد عرضية رائعة من المهاجم السلوفيني جراديشار.

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وسجل بن شرقي هدفه رقم 100 خلال مسيرته الكروية، في أول مباراة له مع النادي الأهلي.

يُذكر أن المغربي انضم للمارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الريان القطري، في صفقة انتقال حر.

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