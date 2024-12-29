تأجيل نهائي بطولة كأس الخليج بالكويت

كتب- محمد عبدالهادي:

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، تأجيل موعد نهائي كأس الخليج "خليجي 26"، والتي تحتضنها الكويت في نسختها الجارية.

واستقرت لجنة المسابقات على إقامة نهائي البطولة يوم السبت 4 يناير 2025، وذلك بدلاً من يوم الجمعة.

وتم الاستقرار على إقامة منافسات دور نصف النهائي في موعده دون تغيير، بين منتخبات السعودية وعمان والكويت والبحرين.

ومن المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي يوم الثلاثاء، الموافق 31 ديسمبر الجاري، وذلك عندما يلتقي منتخب السعودية مع منتخب عمان، بينما يلتقي منتخب البحرين مع الكويت.

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