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دينا الرفاعي: تمنياتي بالتوفيق لمسار ممثل مصر.. ونترقب بطولة مميزة"

05:41 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف

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كتبت-هند عواد:

تحدثت دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على ملف كرة القدم النسائية، عن مشاركة مسار (توت عنخ آمون سابقا) في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات 2024، والتي تقام بالمغرب خلال الفترة من 9 لـ23 نوفمبر الحالي.

وقالت الرفاعي في بيان صحفي: "تمنياتي بالتوفيق لنادي مسار إف سي جهاز فني وإداري وطبي ولاعبات، في ظهوره الأول إفريقيًا بالنسخة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا للسيدات، وتمثيل الكرة النسائية المصرية في أعرق وأكبر بطولات القارة على مستوى الأندية، بصفته بطلًا للدوري المصري في نسخته الأخيرة وكأس مصر، والجمع بين الثنائية المحلية للمرة الأولى في تاريخه".

وأضافت: "نترقب جميعًا بطولة مميزة فنيا تساعد في تطوير الكرة النسائية الأفريقية، بمشاركة ممثل عن الكرة النسائية المصرية، والتي تعيش خلال الفترة الأخيرة عهدًا جديدًا، بوجود مكثف للأندية الشعبية والجماهيرية للمرة الأولى".

ويشارك مسار في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ضمن المجموعة الأولى التي تضم ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي حامل اللقب، البنك التجاري الإثيوبي وإيدو كوينز النيجيري.

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دينا الرفاعي الاتحاد المصري لكرة القدم كرة القدم النسائية دوري أبطال أفريقيا للسيدات مسار توت عنخ آمون سابقا
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