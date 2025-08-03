شيكابالا ينعى بونجا حارس مرمى وادي دجلة

كتب - يوسف محمد:

نعى محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك السابق، محمد أبو النجا بونجا حارس مرمى فريق وادي دجلة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 2 أغسطس الجاري.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ربنا يرحمك ويصبر أهلك يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحل محمد أبو النجا بونجا عن عالمنا اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، إذ كان يعاني من التهاب حاد في الكبد.

ويذكر أن بونجا، كان قد نجح في قيادة فريق وادي دجلة للصعود إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل 2025-2026.

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