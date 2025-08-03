مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

السد القطري

- -
20:00

الاتفـــــاق

مباريات ودية -أندية

الجــزيرة

- -
20:00

الوكرة

مباريات ودية -أندية

نابولي

- -
20:00

بريست

جميع المباريات

إعلان

شيكابالا ينعى بونجا حارس مرمى وادي دجلة

12:03 ص الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
  • عرض 10 صورة
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
  • عرض 10 صورة
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
  • عرض 10 صورة
    الراحل محمد أبو النجا بونجا
  • عرض 10 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (3)
  • عرض 10 صورة
    بونجا حارس مرمى وادي دجلة (1)
  • عرض 10 صورة
    محمود شيكابالا 1 (1)
  • عرض 10 صورة
    محمود شيكابالا (1)
  • عرض 10 صورة
    شيكابالا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

نعى محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك السابق، محمد أبو النجا بونجا حارس مرمى فريق وادي دجلة، الذي وافته المنية اليوم السبت الموافق 2 أغسطس الجاري.

وكتب شيكابالا عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ربنا يرحمك ويصبر أهلك يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحل محمد أبو النجا بونجا عن عالمنا اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، إذ كان يعاني من التهاب حاد في الكبد.

ويذكر أن بونجا، كان قد نجح في قيادة فريق وادي دجلة للصعود إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل 2025-2026.

أقرأ أيضًا:

سبب وفاة بونجا حارس وادي دجلة

اتحاد الكرة ينعى بونجا حارس مرمى وادي دجلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود شيكابالا محمد أبو النجا وادي دجلة وفاة حارس مرمى وادي دجلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان