كتب - يوسف محمد:

حجز نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر رمضان صبحي، مكانا كبيرا على الساحة الرياضية المصرية خلال اليومين الماضيين، بعد إلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء الماضي في مطار القاهرة، أثناء عودته من تركيا.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نجم بيراميدز، يوم الثلاثاء الماضي على خلفية اتهامه في قضية تزوير، تم ضبط شابا في مايو الماضي يؤدي الامتحان في أحد معاهد السياحة بمنطقة أبو النمرس، دون أن يكون مقيدا بالمعهد، وبعد ضبطه اعترف أنه يؤدي الامتحان مكان نجم بيراميدز، مقابل حصوله على مبلغ مالي.

وتواجد صبحي في نيابة جنوب الجيزة الكلية أول أمس الثلاثاء، بل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، مع استمرار حبس الشخص الآخر الذي تم ضبطه يؤدي الامتحان في المعهد.

كم تبلغ ثروة رمضان صبحي؟

ويعد رمضان صبحي أحد أكثر لاعبي كرة القدم المصرية شهرة، هو ما جعل أمر القبض عليه يحظى باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، هو ما جعل الكثير من الجماهير يبحثون عن الجوانب الأخرى في حياة اللاعب ومنها الرغبة في معرفة حجم ثروته.

وليس هناك الكثير من المعلومات حول ثروة رمضان صبحي بشكل دقيق، إلا أنه يعرف بكونه أحد أعلى لاعبي الدوري المصري، حصولا على مقابل مادي في الموسم، خاصة بعد انتقاله إلى نادي بيراميدز في يوليو من عام 2020.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، أن صاحب الـ28 عاما يتقاضى مع فريق بيراميدز، مبلغ يتخطى ال 2 مليون دولار في الموسم الواحد.

وكانت صفقة انتقال رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز، في يوليو 2020 أثارت ضجة كبيرة على الساحة الرياضية في مصر، خاصة بعد رفضه الاستمرار مع الأهلي والانتقال إلى بيراميدز مقابل 5 مليون يورو لصالح فريق هدرسفيلد تاون الإنجليزي، الذي كان يملك عقد اللاعب آنذاك.

وتبلغ القيمة التسويقية لصاحب ال 28 عاما في الوقت الحالي، 1.5 مليون يورو، بعدما وصلت في ديسمبر من عام 2018، إلى 7 مليون يورو.

أرقام رمضان صبحي مع بيراميدز

وشارك صبحى مع فريق بيراميدز منذ الانضمام إلى الفريق في عام 2020، في 157 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 37 هدفا وقدم 30 تمريرة حاسمة.

وحصد صبحي رفقة فريق بيراميدز بطولتين، هما كأس مصر وكذلك بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي 2024-2025.

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